¿Justin Bieber y Hailey en crisis?: el suegro del cantante pidió oraciones por la pareja

¿Cuál fue el pedido del suegro de Justin?

Luego de que Baldwin volviera a publicar un mensaje en redes pidiendo oraciones por su hija y su esposo, la pareja fue vista asistiendo a misa. El famoso actor compartió una publicación de Víctor Marx, fundador de All Things Possible Ministries, que presentaba un video de Justin tocando la guitarra y cantando “I Could Sing of Your Love Forever”.