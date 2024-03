Fin del misterio: se conoció quién se hará cargo de la conducción de La Peña de Morfi

De igual manera opinó la comediante al conocerse la posibilidad de conducir La Peña de Morfi: “Me encantaría encarar el proyecto, me parece que es un súper programa, es parte de mi esencia, me crié mirando Quique Dapiaggi que hacía un programa que iba los domingos que era una especie de La Peña de Morfi donde iban los artistas, era más folclórico pero tenía que ver con recibir gente, cocinar. La salida de Jesica no la sabía, me enteré por ella que subió un posteo, ella era un pilar fundamental de La Peña de siempre, lo hacía muy bien y me gusta mucho. No me consta (su salida), no tengo opinión”.