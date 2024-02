Cartas de lectores: Escuela Técnica de Alberdi

La Sra. ministra de Educación y el Sr. Gobernador han apostado como política de Estado que para este comienzo de clases los edificios escolares estén todos acondicionados. Ahora, ¿qué pasa con el extremo de la escuela Técnica de Alberdi, ubicado en la esquina de Catamarca y Terán y la medianera del taller tecnológico que linda con la cancha de deportes sobre calle Catamarca de esta localidad, que permanecen sin iluminación, totalmente a oscuras? La esquina, desde aproximadamente julio del año pasado y el otro sector en estos últimos meses. La desidia y el poco -y nada- compromiso de la persona a cargo de la dirección de la escuela permite mostrar una imagen de abandono. El mismo pensamiento para alguien de la Dirección de Educación Técnica, a la que peticioné que intervenga para subsanar esa situación mediante whatsapp con fecha 8 de este mes. Fundamenté ese pedido con fotos de esos sectores. Hasta hoy no se preocuparon en dar solución; capaz que no les importa un “foquito” y mucho menos viniendo el pedido por parte del firmante, pero valoren la escuela, que merece visibilidad. Cuesta mucho posicionarla en el medio y hoy por ese simple “foquito” da la impresión de que no existe.