Canelada y Cobos, tras votar contra la suba del boleto: “Se viaja como ganado”

"El servicio de transporte público en San Miguel de Tucumán es un desastre. No se conocen las frecuencias, no se respetan, no hay paradas que sean dignas. Durante el verano se pasa calor, durante el invierno se pasa frío, los usuarios viajan como ganado. Ventanillas rotas, pisos rotos, respaldos oxidados. Realmente es inhumano, es indigno. Y nosotros creemos que hasta que no se ponga también en el centro del debate la cuestión de la calidad del servicio que se presta, no está bien avalar esto", advirtió Canelada en diálogo con la prensa.