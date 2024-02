Cartas de lectores: falta de memoria

La falta de memoria del lector Humberto D'Andrea es alarmante (carta “Suicidio electoral”, 26/02). Pareciera que su pensamiento no le permite observar la realidad que tristemente sufrimos los argentinos, fruto de los gobiernos populistas encarnados por el pseudoperonismo kirchnerista. Soy un asiduo lector de este medio y afirmaría que este señor jamás hizo referencia a la corrupción, la inflación, la degradación moral, cultural y educativa, la enorme deuda publica generada durante la gestión de los Fernández, incluso duplicando la deuda de Macri, y sobre todo castigando a nuestros jubilados con una fórmula que erosionó sus haberes, amén de haber utilizado con fines inconfesables el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, poniendo en riesgo el sistema a futuro. El 56% de nuestro pueblo votó a Milei, hartos de un modelo decadente, que nos apartó del mundo, y confiando que a pesar de las vicisitudes y los palos en la rueda, saldremos adelante. Hay que ser respetuosos de un gobierno que asumió hace apenas 70 días y al que se le exige, como si fuera mago o alquimista, enmendar lo putrefacto de años de atraso. Habla de suicidio electoral, erigiéndose en rector del pensamiento ajeno y olvida interesadamente que nuestra nación asistió durante 16 años de gestión kirchnerista al cercenamiento de la verdad y la justicia, a la persecución de aquel que pensara distinto, prostituyendo causas nobles que nos destacaban ante otros países. También observo los noticieros para informarme y escucho al periodismo destacar el valor, la inteligencia y la entereza de este “outsider” que llegó para desnudar una Argentina que derrama pus donde se toque. Quizás sus modos o formas no agraden a los amantes del statu quo, más preocupados en defender intereses corporativos que hacer el aporte patriótico que la hora requiere para observar un futuro con mayor esperanza. Por último, no creo que el señor D'Andrea tenga o cuente con la capacidad profesional para juzgar la conducta o capacidad mental de nuestro Presidente; no actuó con la misma severidad con quien hoy es un paria radicado en España y que condujo el peor gobierno de la historia contemporánea.