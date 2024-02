Caputo, sobre Jaldo: "Defiende a su provincia y mantiene una excelente relación con Nación"

"Cada vez que firmamos un documentos somos los representantes del pueblo de Tucumán. Tenemos que pensar en qué estamos comprometiendo a nuestro pueblo, por eso no firmé ese documento, porque no quiero comprometer a Tucumán en una situación en la que Chubut dice la verdad a medias, como es el hecho del descuento de $13 millones de manera arbitraria por parte del gobierno nacional y eso no es tan así. El gobierno de Chubut debe casi $130.000 millones de la gestión anterior y tiene que pagar la deudas. Los hombres pasamos, pero las instituciones quedan. Quienes nos hacemos cargo, tenemos que asumir los derechos, pero también las obligaciones. El Gobierno descontó una cuota de la deuda", insistió Jaldo.