Ignacio Torres, tras el fallo judicial a favor de Chubut: "El tema está saldado"

Desde Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal se sumó a la conferencia y lamentó que “lo que no resolvió la inmadurez política lo resolvió la Justicia. Llegó el momento de buscar consensos, de trabajar en conjunto. Hay que acompañar a este Gobierno, quiero que le vaya bien pero tiene que haber respeto. Basta de violencia mediática, no aporta nada y no es lo que quieren los argentinos. El gobierno nacional tiene que dar el ejemplo convocando a todos los sectores a una mesa de diálogo”.