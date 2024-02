Malamud: “La lucha comunicativa de Milei mantiene a la gente en la casa y no en la calle”

- La crisis anterior no era muy peligrosa, era paralizante, lo que hacía era evitar que cualquiera de los dos tomara políticas que pudieran ser beneficiosas para el país. Esta es más peligrosa porque puede llevar a la disolución del poder. Lo que muchos temían con Cristina o con Macri era la concentración del poder. En el caso actual no están dadas la condiciones para el autoritarismo; es más probable la anarquía si fracasa, porque no tiene fuerzas armadas como las que tenía Bolsonaro ni tiene un partido disciplinario como Trump. También, porque no tiene dónde ir a buscar aliados, o mejor dicho tiene, pero los repele. Es un escenario parecido al de Perú o al de Ecuador, donde no hay dictaduras, no hay personas fuertes que mandan, hay personas débiles que no mandan.