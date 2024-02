Jaldo y Molinuevo acordaron acciones conjuntas entre provincia y municipio

Por otro lado, sostuvo: “el palacio municipal va a tener más espacios para oficinas. Vale decir que no le vemos a esa obra ninguna contra, inclusive el gobernador lo ha entendido así. No se trata de una obra nueva que hay que empezar de cero y que hay que gastar mucho dinero. Es una obra que ya está en un 60%, es una obra que con poco dinero y mucho esfuerzo de ambos poderes, tanto la provincia como la Municipalidad de Concepción, la podemos terminar y podemos gozar de muchas más comodidades para nuestros concejales y darles lo que se merecen para ubicar allí todo lo que es del cuerpo y tener buenas sesiones. Hoy el Concejo Deliberante funciona en el primer piso del palacio municipal y no con todas las comodidades como realmente debería tener”.