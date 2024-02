Cinco frutas que te pueden ayudar a bajar de peso

Pomelo: conocida popularmente para las dietas, ya que solo contiene 37 calorías, pero representa un 51% de valor diario de vitamina C, y la variedad de color rojiza puede también aportar un poco de vitamina A. Un estudio reciente publicado en la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition determinó que el consumo de pomelo reduce la grasa corporal, la medida de la cintura y la presión arterial, además de sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.