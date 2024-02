La historia se repite: Andrés Merlos y los partidos polémicos, esta vez perjudicó a Atlético Tucumán

“Andrés (Merlos) me dijo que fue una disputa de partido, pero no es así. El jugador nunca mira la pelota y cuando hago el gesto de desmarcarme me tira el manotazo. El sostenía que los dos íbamos forcejeando pero no, yo no lo toco a él. ‘En el VAR me dijeron que fue un roce normal’, me repitió”, explicó Coronel respecto a la jugada polémica que recorrió los portales nacionales.