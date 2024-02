Es tucumano, se dedicó a la fotografía e hizo retratos inmortales de Diego Armando Maradona

Una vez llegada la tarde, Luengo asistió al lugar y, entre la desesperanza y la desilusión, llegó el encuentro más esperado. “Siento que alguien me abraza por la espalda y era él. ‘Acá si me podes hacer fotos. Los seguimientos no me gustan porque si después hay un accidente la culpa siempre la tiene Maradona y yo no quiero problemas’, me explica. De ahí, le cuento que yo recién empezaba y que vivía en Ciudad Oculta. Le dije así porque él me iba a entender. Inmediatamente, él me abrazó y me dio un beso en la frente. ‘Perdóname ‘Indio’. Ahora me vas a hacer las fotos que quiera. Hasta me vas a hacer fotos con Claudia en bolas. Ahora vamos a ir a un boliche y vamos a hacer las fotos’”, sentenció.