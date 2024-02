Una grave lesión le permitió aprender a disfrutar del tenis y viene a Tucumán por el título

“Me costaba bastante competir, no llegaba a tener ataques de pánico, pero algo parecido. No disfrutaba la competencia; me generaba mucha presión por no tener ayuda económica y como jugaba pocos torneos, me ponía muchas expectativas. Esa presión extra no me permitía competir al 100%; sólo pensaba en ganar”, detalló Estable, que aseguró que esto “fue una rueda que me llevó a tener más miedos, a jugar más tensa”.