Cartas de lectores: suicidio electoral

Es alarmante ver videos donde importantes comentaristas destacan distintos aspectos de la gravedad de la situación atravesamos, consecuencia directa de los desatinos que comete el Libertario. Ante todo, se destacan los desastres que está cometiendo con las restricciones presupuestarias en áreas muy delicadas como la salud y los comedores comunitarios. En la TV pueden verse los insultos que Milei profiere contra el Congreso y contra quienes no están de acuerdo con las caprichosas medidas que dañan a la población. Su agresión obedece sin duda a la compulsión enfermiza que padece por el deseo de vengarse de quienes no aprobaron sus decretos. Algunos noticiosos destacan la falta de sensibilidad y de consideración que significan la falta de atención y de medicamentos que están causando la muerte de enfermos terminales que no han recibido la debida atención para hemodiálisis o la falta de medicación para aquellos enfermos oncológicos. En este contexto es particularmente repudiable la falta de sensibilidad y consideración para niños internados en el Hospital Garrahan de Bs.As. Todo lo cual se constituye en un verdadero genocidio. Mientras el presidente sigue fanatizado en ejecutar los DNU, el supuesto ministro Caputo declara con orgullo que el FMI lo ha felicitado por haber cumplido en exceso con el ajuste comprometido. Al parecer, esto le permitirá acceder a un préstamo que nos endeudará en unos de 15.000 millones de dólares. Para tranquilizar al pueblo declara “que dentro de un año, o dos o a lo sumo tres, estaremos mucho mejor”. Por otra parte, el ex primer ministro de Gran Bretaña visita las Malvinas para reafirmar la soberanía de Inglaterra sobre las Islas. Su visita obviamente, tiene el sentido de demostrar que no existe por parte de la Corona Británica la mínima intención de entregar la soberanía de las Islas. El incremento exorbitante que acusa la canasta familiar, si incluimos medicamentos, obras sociales, intereses de las tarjetas, están provocando tremendo sufrimiento en la población y el aumento del transporte perjudica a todos los que deben concurrir a su trabajo. Esto complica profundamente lo referente a la educación, tanto para alumnos como profesores. Todo esto es una aberración que no se condice con el delirante desatino de Milei de comprometer al país con la compra de 20 aviones cazas F-16 a Inglaterra. Son ejemplares de EE.UU. que tienen cerca de 40 años. Es chatarra cuyo costo se estima en unos 20 millones de dólares cada uno. Lo increíble de la operación es que estos aviones carecen de armamento, lo cual nos hace depender absolutamente del gobierno británico para ponerlos operativos. Lamento que lo expuesto, a muchos lectores no les gustará, debido a que psicológicamente necesitan negar la culpa. Pero nadie puede evitar tomar conciencia del grave peligro en que nos encontramos, debido a que el gobierno del país depende de una persona con un profundo deterioro mental, que en su delirio está identificado con el poder anglosajón y que a toda costa quiere llevarnos a una total disgregación para ser fácilmente colonizados.