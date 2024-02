“No creo que Boca haya venido a empatar, no me voy a meter en el análisis del rival. Martínez es un entrenador al cual respeto y aprecio, seguramente le va a dar una identidad a su equipo. No me metería en su planteo y análisis. Pero si yo como entrenador de River Plate termino el partido con siete defensores, no estaría respetando la historia de River”, expresó Martín Demichelis, en un claro “palito” para el DT deBoca Juniors. “El fútbol no se mide con la vara de merecimientos, pero River mereció un poco más. La sensación que tenemos es de amargura por no haberle podido regalar un triunfo a la gente que nuevamente llenó la cancha, con un recibimiento increíble. No pudimos cerrar lo que habíamos salido a buscar. No salimos a empatar, queremos ganar siempre. Nos pusimos en ventaja y no aprovechamos las chances. Cuando nos empatan, tuvimos algunas más, sin haber sido extremadamente superiores”, agregó el DT de la “banda.