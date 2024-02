Musulmanes que salvaron judíos en la Segunda Guerra Mundial

Este no es el único caso en el que los no judíos ayudaron a los judíos. Aunque Irán sufría de la hambruna de 1942-1943, el país se convirtió en un lugar de refugio para 116.000 refugiados polacos, entre los cuales había 5.000 judíos. Los jóvenes sobrevivientes que llegaron a Irán fueron conocidos como los “niños de Teherán”. Solo recientemente me enteré accidentalmente que una amiga judía de gran bondad y que falleció hace varios años había sido parte de ese grupo de niños.