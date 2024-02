Carrió critica a Milei: “Su plan es crear el caos”

La también exdiputada aseguró que el objetivo del Presidente es ir hacia “un darwinismo social” y marcó que para eso se necesita la dolarización. Luego, añadió que esa meta termina en caos junto con una “utopía libertaria”. “Ellos tienen un plan, por eso dicen ‘no la ven’. No ven la destrucción del Estado, no ven que van por la destrucción de los Estados provinciales, de los gobiernos municipales. No ven que vamos a una sociedad de libre intercambio entre pobres y ricos, no ven que vamos por la extinción de las clases medias profesionales. Milei es un obsesionado de ese modelo”, explicó Carrió.