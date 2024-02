2006: el año que Tucumán estuvo cerca de albergar el superclásico

“Con actitudes así el torneo de verano se cae a pedazos y posiblemente no vuelva a hacerse, ni aquí ni en Mar del Plata. A River no le importa ni le interesa el Interior. Ya hizo un papelón el año pasado en Salta cuando se fue de la cancha en un partido con Racing con todas las entradas vendidas”, había declarado Castillo en Radio La Red y además elogió el respeto que le puso Boca al traer a la mayoría de sus figuras. “Passarella se pone a cubierto porque si gana River los pibes quedan como los grandes actores, los grandes protagonistas y si pierden no pasa nada. Pero cuidado que Boca podría ganar por muchos goles”, advirtió el organizador del evento.