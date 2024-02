Los ojos de Milei no se posarán en el Superclásico

Si bien Javier Milei durante la campaña para ser presidente de los argentinos reconoció que dejó de ser hincha de Boca Juniors, no es por ello que no verá el Superclásico que su ex equipo protagonizará el domingo ante River Plate. "No voy a poder verlo porque voy a estar volviendo de Estados Unidos", afirmó en una entrevista con Todo Noticias. El líder libertario estará regresando de la Conferencia de la Acción Política Conservadora del Partido Republicano, encabezado por Donald Trump. "Pero me da lo mismo el resultado porque dejé de ser hincha de Boca", afirmó en una entrevista con Todo Noticias.