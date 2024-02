Tras la reunión con Milei, Blinken respaldó el plan de estabilización y se refirió a la dolarización

El funcionario norteamericano contestó al ser consultado sobre la posibilidad de que Argentina podría reemplazar a Brasil como socio principal que los Estados Unidos no tienen “asociaciones exclusivas”. Y ante la insistencia de los periodistas sobre si pudo generar malestar el viaje de Milei a la cumbre conservadora, agregó: “No me dedico a la política, me dedico a las políticas y a la política exterior. Con esta base, les puedo decir que nos ha complacido la reunión con Milei y estamos más convencidos de que existe un fuerte deseo por parte de Argentina y de los Estados Unidos de profundizar esta cooperación”.