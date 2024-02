Un senador libertario presidirá la Bicameral que analizará el DNU

En su discurso, la diputada de UP cuestionó a la presidente del Senado, Victoria Villarruel, por no convocar a sesiones para tratar el decreto: “en esta comisión no se respetó la proporcionalidad. A partir del 19 de enero las dos cámaras están habilitadas a su tratamiento y la presidenta del senado impide el funcionamiento como maniobra dilatoria. Victoria Villarruel incumple los deberes de funcionarios públicos por no convocar a sesión especial”.