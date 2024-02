Una sequía histórica que Atlético Tucumán deberá cortar rápido

Esta marca no es totalmente inédita en la historia de Atlético, pero hay que remontarse varios años atrás para encontrar una mala racha similar. La última vez que el “decano” estuvo cinco partidos consecutivos sin poder convertir fue en el Nacional B de 1992-93, certamen en el que el “decano” culminó en el 12° lugar entre 22 equipos. Tras igualar 2-2 con Central Córdoba de Rosario como visitante, con goles de Carlos Karabín y Juan Carlos Cataldo, por la fecha 13, Atlético sumó tres derrotas por 0-1 (ante Atlético Rafaela en Tucumán, ante Talleres de Remedios de Escalada y Laferrere como visitante), y dos empates 0-0 (ante Colón en el José Fierro y ante Sportivo Italiano como visitante). Recién en la fecha 19 pudo volver a anotar y en cantidad: derrotó, como local, 3-2 a Chaco For Ever. Walter Jiménez, de penal, fue el encargado de cortar la mala racha, acompañado luego de los tantos de Roberto Cerino y Karabín.