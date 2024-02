Canelada y Cobos exigieron que no se le cobre la boleta a quienes hayan tenido problemas de agua

Por último, Cobos señaló que, luego de exigir respuestas a la SAT, el Ersept y el Siprosa sobre el agua oscura y la falta de servicio, no se descartaba llegar a una vía judicial. "Vamos a ir por todas las vías que sean necesarias, no vamos a parar hasta que tengamos agua, porque lo que estamos pidiendo es sencillo. Y por supuesto, en este caso, los principales apuntados son todos aquellos responsables de este mal servicio, los que no dan respuestas y los que no controlan".