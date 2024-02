Test de personalidad: elegí una figura y descubrí que tan experto en el amor sos

Si primero viste las nubes, la razón por la que sos un experto en lo que respecta al amor es que siempre confías en tu instinto. Y eso es algo que has hecho durante toda tu vida. No es que no confíes en la gente y seas una persona huraña, lo que pasa es que a veces la gente te ha decepcionado, pero gracias a tu instinto has podido salir de ello. Simplemente tu instinto nunca te ha fallado.