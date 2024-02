Silvina Escudero se sinceró sobre la pérdida de su primer embarazo: “Trato de encontrar motivos para seguir"

“Me han llamado... De hecho algún momento se lo conté a (José María) Muscari cuando me fui de 'Sex'. Él me ofreció hacer temporada y yo estaba en pleno tratamiento. No podía, mi cuerpo estaba en otro sentido. Tenía que estar acá, no podía hacer actividad física, no me podía ir. En un momento lo hablé con Fede, mi marido, que se lo tenía que decir a Muscari, porque me insistió un montón y no quería que pensara que no quería trabajar con él. Hace dos años que estoy saraseando para todos lados y hasta con mis amistades. Incluso con Fede no nos fuimos de luna de miel. Porque, a diferencia de toda mi vida, con él lo hicimos todo muy privado”, aclaró Escudero.