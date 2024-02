Cuatro bebidas que estimulan el sueño y ayudan a descansar mejor por la noche

Según la experta en medicina del sueño Wendy Troxel, PhD, científica conductual senior de la organización de investigación de políticas públicas RAND Corporation y autora de “Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep”, tomar una taza de té de manzanilla como parte de una rutina de relajación nocturna es una excelente manera de prepararse para una buena noche de sueño. En diálogo con Well+Good la experta aconsejó que también se puede tomar durante el día.