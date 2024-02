Fondo de Incentivo Docente: qué es, cuándo surgió y qué representa para el bolsillo del sector

¿Qué es el Fondo Nacional de Incentivo Docente?

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un aporte económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para mejorar los sueldos docentes. Ese plus salarial estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024, pero el Gobierno nacional no renovó el decreto que extendía su validez. Los sindicatos advierten que si no se recompone ese ítem salarial peligra el inicio de clases en todo el pais.