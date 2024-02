Se estima que el 70% de los niños está en situación de pobreza

- Ahora con estos valores del 57% no lo calculamos, pero cerca del 70% tiene que estar. Es una hipoteca no solo para ese niño, esa niña o ese adolescente; es para la familia que va a formar, porque la pobreza no es solamente una cuestión de ingresos; viene acumulado muchas veces con enfermedades, alimentación insuficiente sobre todo en la niñez, que impacta mucho en el desarrollo de los chicos, tanto físico como las cuestiones de desarrollo psicológico y la parte cognitiva, no están bien capacitados. Por eso es una hipoteca también para su familia en el futuro y para toda la sociedad.