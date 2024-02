¿Cuánto tiempo dedica Javier Milei a las redes sociales?

Milei tiende a expresar su punto de vista sobre temas políticos, económicos e incluso del mundo del espectáculo en X, su red social favorita, llegando incluso a adelantar a través de esta plataforma medidas de gobierno de gran impacto, como fue el cese del exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, o el del ex titular de Anses, Osvaldo Giordano. En ambos casos, el presidente no filtró la información a los medios de comunicación tradicionales ni utilizó los canales institucionales: bastó con un "like" y un "retuit".