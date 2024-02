Barrer su basura, un estadio al mejor estilo de un boliche y entrenamientos militares; las curiosidades de Deportivo Riestra

La otra singularidad es que después de jugar contra Atlético Tucumán, los jugadores limpiarán lo que ensucien en el vestuario. La acción la tomaron de los Alls Blacks. "Barriendo el vestuario y haciéndolo bien. Para que nadie más tenga que hacerlo. Porque nadie cuida a los All Blacks. Los All Blacks se cuidan a si mismos", es lo que cuenta James Kerr en "Legado", un libro que cuenta la experiencia que tuvo junto a los neozelandeses. "Se dividen las tareas en grupos y días. Es algo tomado de los All Blacks y se hace para mantener el orden y la disciplina", reza el posteo del club que muestra a Gustavo Benítez con escoba en mano. "Es algo que ensuciamos nosotros y limpiamos nosotros también", explicó el defensor central que estuvo en el glorioso ascenso.