Ciudadela, el barrio que se tiñe de albirrojo cada vez que juega San Martín

El caso de Silvina es representativo del barrio en general. A la vuelta de su hogar, por la calle José Rondeau, una pareja decide sacar unas reposeras a la vereda y disfrutar de la previa del encuentro, aunque todavía falten más de cinco horas para el pitazo inicial. Sentados de frente hacia el estadio, la señora Jesús Ramírez y su esposo aguardan ansiosamente por el gran evento de la semana. “Hace 70 años que vivo acá y sigo siendo feliz cada vez que juega San Martín. No voy a la cancha, pero me encanta disfrutarlo desde acá. Yo noto que cuando el equipo juega la cuadra está más contenta. Si la cancha no estuviese en el barrio no sé qué haría. El que me dice que no le gusta, yo le contesto que se alquile un departamento en el centro”, acota entre risas Jesús, en compañía de su esposo. Es que, más allá de todo, el estadio La Ciudadela forma parte de la esencia del barrio. Aquellos que nacieron entre los sonidos de los bombos, las trompetas y los cánticos no califican a la música como un ruido. Más bien se constituyó como una parte integral de su vida. La alegría de los hinchas al caminar por las cuadras aledañas al estadio no representan un tumulto de gente. Son el alma del barrio.