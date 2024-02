Espectáculos públicos: “Milei tiene una mirada antipopular; no lo entiende”

“Milei tiene una mirada anti popular, todo lo que es disfrute, alegría, cultivar y activar la economía local no lo entiende”, manifestó el ex intendente de Famaillá, José Orellana. “Llegó al poder muy rápido, el modelo de vivir en las localidades, el trabajo en el terreno es algo que desconoce por completo. No hay ningún privado que se interese en hacer algo para los municipios”, explicó el legislador, donde todos los años se realiza la Fiesta Nacional de la Empanada, la cual recuerda celebrar desde pequeño.