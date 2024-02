Turf: Falling For You hizo todo muy fácil en el cotejo central

Cuando ingresaron a la recta final, Falling For You lo hizo con mucha potencia, mientras El Gran Cabrón se sumaba a la zona de definiciones. “Recién lo exigí un poco faltando 200 metros para el disco y la verdad que arrancó como si recién hubiese largado. No hay dudas de que es un ejemplar con un nivel superior a los adversarios que le tocó enfrentar en esta oportunidad”, señaló Camos sobre el nieto materno de Mr. Greeley, que el año pasado finalizó cuarto en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”.