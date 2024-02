Dos líderes y una sorpresa en el Súper Rugby Américas

La próxima fecha, los dirigidos por Joshua Reeves volverán a ser locales, enfrentando a Dogos XV. Cobras Rugby Brasil deberá tomar nota del poderío de los cordobeses que apabullaron a los estadounidenses por 56 a 8 en la cancha de Tala Rugby Club. En la franquicia de la provincia mediterránea está Facundo García Hamilton que para el debut no estuvo en la lista. Dogos XV es uno de los equipos candidatos y lo dejó en claro, ya que fue el partido de los tres que se jugaron con la diferencia de puntos más amplia. Los tries fueron de Boris Wegner, Leonardo Gea Salim, Agustín Segura, Lautaro Cipriani y Mateo Soler; Julián Hernández Karduner sumó cuatro conversiones. Para American Raptors los puntos los marcaron Thomas Morani con un try y Francisco Quinn, un penal.