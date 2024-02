La clave estará en el desarrollo en la prueba jerárquica

Siete ejemplares competirán en los 1.500 metros de la primera competencia jerárquica de la temporada y por las características de los participantes, promete ser bien movido desde el arranque. Falling for You no compite desde el 10 de diciembre del año pasado, oportunidad en la que venció por 2 1/2 cuerpos a Talentoso, en 46”3/5 para los 800 metros sobre pista normal en el circo hípico del “pago del mistol”. En su anterior actuación, el pupilo de Daniel Muratore había fracasado cuando llegó octavo a 8 3/4 cuerpos de Watchtower, en 1’56”1/5 para los 1.800 metros. En esta oportunidad, el defensor de la caballeriza “Est. San Gregorio” será conducido por el experimentado Roberto Damián Robledo.