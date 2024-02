Un festival indie desempolvará el Palacio de los Deportes

-Siempre traté, en todo lo que hago, de ser lo más populoso posible. Me juego a que vaya más gente y a no ganar lo que podría ganar si es que saldría bien con tal de que vaya saliendo. En algún momento todo llega. El año pasado sabía que perdía, por ejemplo, e igual lo hice. ¿Sabés lo que es comprar 75 vuelos hoy para todas las bandas que viajan, incluyendo comidas y noches de hotel? Es carísimo producir. Trabaja muchísima gente: mi equipo directo son ocho, pero en el show llegan a ser más de 200. Se hace una cadena. Genera un montón de laburo para gente que quizá de otra manera no lo conseguirían. No te contratan en un bar para que vayás a hacer luces.