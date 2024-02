Tucumán de Gimnasia pide colaboración para sus campañas de Liga Nacional

“Trabajamos en base a un presupuesto armado, y que hemos pedido dinero para poder avanzar, claramente, ese dinero buscado se terminó”, agregó el directivo del “lobo”, para graficar la situación. “Si no tenes la manera de ir sacando dinero permanentemente de algún lugar, claramente tenes que chocar con el presupuesto armado. Hay equipos que sí tienen la posibilidad de sacar dinero permanentemente de una caja; no lo critico, no digo que esté mal, pero nosotros no tenemos esa posibilidad”, apuntaló.