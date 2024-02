Turf: El Gran Cabrón busca ganar protagonismo

Con miras a la prueba del domingo, el nieto materno de Luhuk ejercitó 700 metros en 42”. Fumero, Maidaan, Bonus Eventus, Aristosand y los santiagueños Falling for You y Che Barman serán los adversarios que tendrá el alazán nacido en el haras El Paraiso. “Será una carrera bien movida desde el arranque. La idea es que mi caballo venga siempre cerca de los primeros lugares, porque es como mejor rinde. Falling for You y Maidaan me parecen que serán los rivales más exigentes”, precisó Vizcarra.