Un Super Rugby Américas con tonada tucumana

Justamente, si hablamos de tucumanos, serán muchos los representantes provinciales que dirán presente en el certamen, que se extenderá hasta el 14 de junio, día en que se jugará la final. Lo particular es que, en los dos equipos argentinos, casi no habrá rugbistas del “Jardín de la República”: Pampas directamente no tendrá ninguno, mientras que Dogos XV tendrá a Facundo García Hamilton, que vivirá su primera experiencia en el certamen, tras haber estado a prueba el año pasado, sin éxito. En esa misma condición, a prueba, estará también Tomás Medina en el elenco que tiene base en Córdoba.