Intentó robar reflectores de la cancha de Atlético Tucumán y terminó detenido

Mientras tanto tenemos todos los equipos de trabajo tanto de nación nación servicios Comisión Nacional de regulación de transporte secretaría de transporte de nación junto con el área que está a mi cargo que la secretaría de movilidad urbana estamos en contacto permanente con las mesas de trabajo y siguiendo el orden cronológico que nos impone nación para la llegada de este sistema sube al municipio de San Miguel de tucumán donde necesitamos entre otras cosas un feedback de información por parte de las de distintas empresas que explotan los servicios públicos acá en el municipio de San Miguel de tucumán y ese cruce de datos está enviando a nación para que podamos seguir con ese cumplimiento del cronograma o se a ver pasando un poco en limpio al comienzo de la gestión había mucha expectativa por la inminencia de que se aplique el sistema después vino el cambio de gobierno nacional y hubo algún temor de que finalmente no se pueda concretar va a llegar la sube a San Miguel de tucumán Sí bueno déjeme que le aclare en el caso del municipio de San Miguel de tucumán Nunca tuvimos Ese temor en cuanto a la implementación de del sistema sub en el municipio el contacto permanente con funcionarios que estaban en la gestión anterior y continúan ahora Pablo Alonso en representación de nación servicio la directora Nacional de Sub Agustina gantuz son las mismas personas con las cuales Ya estuvimos nosotros trabajando en la gestión pasada y ahora también que nos garantizan el tema de la llegada de Sub mientras nosotros cumplamos con una serie de de pautas que nos vienen marcando entre ellas son aperturas de cada una de las empresas que prestan el servicio público en el municipio aperturas de cuenta en el banco nación información de la cantidad de líneas que poseen y demás que se están enviando en la medida que cada una de las empresas está cumpliendo con esa solicitud no no decía porque por ahí la propia intendenta había dado un plazo al comienzo de la gestión que Que bueno que claramente no se está llegando y por ahí se sembró o se pensó de que quizás con este nuevo gobierno nacional y todo lo que implica el gobierno nacional podía no llegar hay ahora un plazo donde se diga en un mes dos meses tres meses vamos a tener la su bueno el plazo que que nosotros dimos es el plazo que nos vienen diciendo desde nación obviamente hay una serie de situaciones que no son dependientes de parte del municipio de tucumá sino que dependemos básicamente de la de la buena voluntad y de la información que nos brinden las empresas hoy por hoy están faltando algunas empresas de brindarnos esa información y evidentemente obviamente mientras no se cumplan con esos requisitos que nos piden nación en cuanto a información por parte de las empresas es difícil continuar lo que sí tenemos nosotros como noticia para dar es que gran parte de las empresas del municipio de San Miguel de tucumán ya informaron son muy pocas las líneas que faltan aún de cumplir con ese con ese cometido con ese pedido formal que nos hizo nosotros la secretaría de transporte de nación Y nosotros trasladamos a la asociación de empresari del transporte automotor de tucman Y con esa información podemos seguir con el cumplimiento del orden cronológico la fecha que nosotros decíamos de implementación del sistema sub en el municipio es una fecha tentativa que nos da la nación pero seguimos Nosotros con con dos noticias la primera es la llegada inminente del sistema sube al municipio s Miguel de tucumán y segundo que se están haciendo todas las gestiones para que esto así suceda nieva usted que conoce bien con profundidad todo lo que tiene que ver con el servicio público por roles anteriores que tuvo y demás cómo cómo está observando Ya cambiando de tema no cómo está observando la situación de las líneas que que se mueven en San Miguel de tucumán que tienen la mayoría de las licencias caída están tratando de trabajar en regularizar esa situación o o en qué están pensando con lo que tiene que ver con el servicios públicos de transporte están cuestionados siempre por los vecinos Bueno cuando la doctora Rosana chala me invitó a formar parte de su gabinete Este es un tema que lo veníamos trabajando y pensando incluso antes de que ella suma nosotros tenemos un plan integral de movilidad urbana por eso precisamente el nombre de la secretaría de movilidad urbana porque consideramos que no es solamente el servicio público de porte sino la mejora continua en cuanto a la transitabilidad en San Miguel de tucumán hacerlo amigable sobre todo con los peatones cosa que veíamos que no estaba sucediendo el caos del tránsito que ustedes ya lo conocen por así reflejarlo en su diario nosotros a través de ese plan lo que necesitamos primero el reordenamiento del tránsito para lo cual en la primera etapa de ese plan integral de movilidad urbana denominado pimo es trabajar en los distintos carriles que nosotros vamos a considerar como carriles exclusivos de circulación de servicio público de transporte Ya lo tenemos eh delimitado Ya lo tenemos estudiado estamos ahora por hacer la intervención en cuanto a la pintura Vial para que dem marquemos esas vías exclusivas de los carriles por los cuales van a circular los Ómnibus donde no van a poder circular por esos carriles los vehículos particulares Y eso nosotros creemos que es una primera etapa y fundamental a los fines de delimitar lo que es la circulación del servicio público de transporte sobre todo en el microcentro que es donde tenemos el principal caos bien eso viene va a ser un cambio bien importante no para bien digo es me imagino que va a ordenar va a ayudar a ordenar el el tránsito la movilidad del peatón todo no exactamente inalo Es un cambio importante hay que tomar decisiones importantes si es que queremos manejar y y solucionar el problema de la gente en San Miguel de tucumán sobre todo el problema del tránsito nosotros entendemos que es fundamental No solamente la tarea del municipio en este sentido sino la acompañamiento por parte de cada uno de los vecinos saber que va a haber un carril exclusivo dentro de las distintas calles en San Miguel de tucumán por las cuales no van a poder circular los vehículos particulares se va a explicar muy bien a la a través de la prensa bueno aprovechando también la importancia que tiene su diario para que nos ayuden a reflejar esa información Cuáles son esas arterias por dónde va a circular el servicio público de transporte va a estar exactamente delimitado pintado para que sepan que solamente el Ómnibus va a poder circular por ahí y en los otros dos carriles que dejamos liber el servicio Perdón los vehículos particulares esa es una de las etapas que nosotros tenemos pensada estamos pensando también en cambio de circulación de algunas calles que ya lo vamos aar a conocer en su oportunidad lo va a presentar la señora intendenta cuando abordemos el plan este del del plan integral de movilidad urbana y por sobre todas las cosas bueno trabajar en ese sentido como yo bien lo decía al principio la nota hacer algo amigable para el peatón trabajar en en mejorar lo que hace el tema de la contaminación que es realmente estamos viendo la polución ambiental que hay es tremenda estamos trabajando con el área de la secretaria de medio ambiente también con Julieta Miguel baca es decir estamos pensando en la ciudad que queremos para los próximos 50 años y no quedarnos solamente en los problemas coyunturales del día a día que nos da queja claro eneva te cambio de tema quería consultarte también sobre esta reactivación de la de la causa por el estacionamiento pago en qué está Y qué postura tiene el municipio bueno ustedes saben como yo lo lo estaba presentando recién al plan integral de la movilidad urbana en la primera etapa que que nosotros tenemos diagramada y pensada en la intervención en las distintas calles delimitando la zona de los carriles exclusivos eso se va a comenzar a pintar nosotros podemos hablar recién de un sistema de estacionamiento medido en el momento que terminemos de de de implementar esta primera etapa que es la de los carriles exclusivos de Omnibus hoy por hoy no está dentro de la agenda de la secretaría de movilidad a mi cargo el tema de ionamiento medido entendemos que en una segunda etapa Sí pero pensándolo de otra manera también y sobre todo siendo muy respetuoso de la justicia sabemos que hay una medida cautelar que está frenando esa implementación que no corresponde que nosotros nos despidamos como municipio que está en manos de la justicia y es quien se tiene que pedir sobre la causa volviendo a lo que tiene que ver con el servicio público de transporte específicamente Cómo se pueden canalizar o porque Bueno hay también nuevas que como vos decías recién están trabajando en conjunto en la en la municipalidad Pero cómo pueden canalizar por ahí los vecinos queja reclamos por demoras o porque no aparecen directamente las líneas o porque el servicio es deficiente Cómo cómo crees que es la mejor vía que se pueden comunicar los vecinos respecto de esto con ustedes con el municipio digamos Bueno a través de atención al ciudadano la secretaria de atención al ciudadano que está trabajando muy bien ahí la secretaria Sofía Prado budeguer toda esa información con su equipo de trabajo la subsecretaria y también gente de prensa del municipio de San Miguel de tucumán está recopilando en las distintas redes o en las páginas de la secretaría de atención al ciudadano cada una de las quejas eso se nos hace llegar a nosotros y obviamente salimos nosotros a a realizar ese tipo de controles que dicho sea de paso tenemos apostado ya cada uno de los agentes de la dirección de transporte del municipio en cada una de las paradas o en lugares estratégicos para ver y seguir controlando el tema frecuencia no solamente controlando la la frecuencia como había sucedido en su momento de quit colaboración por parte de los empresarios solamente en el municipio de San Miguel de tucumán sino que seguimos trabajando en ese sentido más allá de que se haya levantado Ya esa medida de fuerza dispuesta por la et solamente en contra del municipio Gracias nieva muy amable por la charla eh que tengas buen