“Manzur se apoderó de fondos para repartirlos entre aliados”

El legislador radical Manuel Courel se sumó a los cuestionamientos contra el ex gobernador Juan Manzur, por haber asistido en 2023 con más de $24.000 millones a municipios y comunas de signo oficialista bajo el concepto de fondos no reintegrables y no haber desembolsado dineros para aquellos que son gobernados por la oposición. “Los tucumanos merecemos una nueva ley de coparticipación, para terminar con la arbitrariedad y con el robo de la política”, reprochó el parlamentario.