Un policía será el primer enjuiciado por las amenazas de bomba

“Había muchas audiencias agendadas para ese día que no se pudieron realizar. La gran duda que quizá se logre develar en el juicio es cuál fue la motivación de hacer esa amenaza de bomba. Si era que no se realicen las audiencias u otra motivación que todavía no sabemos porque el imputado no lo dijo ni lo hemos logrado descubrir”, dijo Saltor.