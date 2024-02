Su primer amor le mandó un mensaje 43 años después y se reencontraron

En ese tiempo no existían WhatsApp ni Facebook. Había que escribirse por carta. Un año después del traslado de Rubén, dejaron de tener contacto. “Nos separamos. Él hizo su vida y yo la mía. Pasaron los años. Me casé y él también. Armamos nuestras familias. Los dos tuvimos cinco hijos. Luego, me divorcié y él, igual”, cuenta.