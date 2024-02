Solicitud de alimentos: Cáritas le pide al Gobierno "dialogar" con otras organizaciones

Cáritas aclara que no es "el único interlocutor" en la ayuda social a comedores El viernes pasado, los obispos miembros de la Comisión Nacional de Cáritas emitieron un comunicado oficial para aclarar que el acuerdo firmado con el Ministerio de Capital Humano para la renovación del convenio de meriendas en comedores sociales no implica que sean "los únicos o principales intermediarios validados en la ayuda a los sectores más desfavorecidos". El comunicado lleva la firma del propio Tissera, del monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, y del monseñor Roberto Álvarez, obispo de Rawson, quienes manifestaron su disposición a "colaborar con una amplia gama de movimientos, asociaciones, centros vecinales, sindicatos, etc."