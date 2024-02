Tras las rejas también hay espacio para el romance

Jimena Fernández está acusada, junto a su ex pareja Miguel “Miguelón” Figueroa, del homicidio de Ramiro Ledesma, ocurrido en marzo de 2021. Por estar esperando y por haber tenido un hijo del supuesto narco, a ella le otorgaron el arresto domiciliario. La imputada violó ese beneficio para visitar a su ex pareja en el penal de Villa Urquiza. “Quedó demostrado que lo hizo bajo presión. La había amenazado con matarla y atacar a toda su familia si no lo visitaba en la cárcel”, señalaron los defensores de la joven, Camilo Atim y Florencia Abdala.