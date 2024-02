"Coparticipación, recalculando": la dura carta abierta de Yedlin a Milei

La confrontación con las Provincias, con todas ellas, por los fondos coparticipables es otro error. La recaudación impositiva, se producen en las Provincias, dado que toda la población vive en alguno de esos distritos. La “Nación” es la que no genera impuestos, nadie vive en “la Nación”. Y, aun así, muchos ingresos generados por impuestos no se coparticipan. Por ejemplo, “las retenciones”, el impuesto a “los cheques”, el impuesto a los combustibles líquidos, etc, todos esos recursos los dispone la Nación, que hoy ha decidido no realizar Obra pública, invertir en Educación, en Salud, en Viviendas.