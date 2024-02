Diana Mondino sigue de gira por Italia y pide "un Tinder entre empresas argentinas y las italianas"

En 2022, las exportaciones argentinas de Servicios Basados en Conocimiento crecieron 18,9% y alcanzaron U$S 8.283 millones, representando el 57% de las exportaciones de servicios, y el 8% de las exportaciones argentinas totales. El sector presenta una balanza comercial positiva de U$S 164 millones. En el primer semestre de 2023, las exportaciones argentinas de SBC alcanzaron los U$S 4.228 millones.