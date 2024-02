"Santi" Maratea reapareció y denuncia operaciones políticas en su contra: "Gente bancada con plata del estado"

También se refirió a los incendios de 2023 en Corrientes y al rol que tuvo el kirchnerismo en la tragedia. "Cuando se prendía fuego todo Corrientes, Alberto Fernández estaba atajando penales en la playa. No hay actitud más populista, poco empática e ineficiente que la de él en la mitad de los incendios en Corrientes. ¿Alguien le exigió algo? No. Entonces, ¿por qué me exigís a mí ahora y antes a Alberto no?", cuestionó.