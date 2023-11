Santi Maratea está dipuesto a hacer lo que sea para que Lionel Scaloni siga al frente de la Selección Argentina

Este miércoles por la tarde, Ariel Senosiain reveló que el cuerpo técnico del seleccionado todavía no cobró el premio por haberse consagrado en Qatar. “Me reconocieron hace un rato que AFA todavía no pagó el premio por ser Campeón del Mundo a Scaloni, ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico”, señaló y luego explicó: “Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago. Alguno podrá decir que ya pasaron once meses y pico de la obtención del Mundial. La explicación de AFA es que cobraron hace dos meses de FIFA, porque primero cobran las asociaciones cuyas selecciones quedaron afuera rápidamente”.