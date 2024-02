Luk Ra, La K'onga y Karina le pusieron carnaval a la lluviosa noche tucumana

La espera no es un problema cuando de festejar se trata. Nadie se mueve de su lugar, ni los que consiguieron espacio bajo un techo ni los que están bajo el agua. Algunos se percataron de traer paraguas y otros llevan puestas camperas impermeables. Y para los que no trajeron nada... ¡sorpresa! "Capa, vendo capa", se escuchaba a un vendedor ambulante, ingenioso en acción. "Ayer no salí a vender porque por el calor me insolé. Pero soy un bendecido por Dios porque ésta lluvia me permite vender las dos cajas de capas que me quedaron", contó Luis Suárez, uno de los tantos vendedores que se acercaron al lugar para ofrecerle a la gente algo que los cubra de la lluvia. "Por suerte estoy vendiendo mucho, ya no me queda casi nada. Además, a mí me gusta mucho el carnaval; siempre voy a Ranchillos y a Cruz Alta. Soy simpático y eso me ayuda en las ventas pero además, también disfruto mucho del carnaval".